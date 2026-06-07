Christian Eriksen maçta yere yığıldı: Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama!

Danimarka’nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında korkutan anlar yaşandı. Danimarka’nın tecrübeli oyuncusu Christian Eriksen bir anda bayılarak yere yığıldı.

Oyuncular Eriksen’in etrafında toplanırken sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Yaşanan olayın ardından mücadele yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından tatil edildi.

DANİMARKA FEDERASYONU'DAN AÇIKLAMA

Danimarka Futbol Federasyonu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Eriksen'in bilincinin açık olduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Christian Eriksen bilinci açık şekilde tedavisine devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

2020'DE SAHADA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Eriksen daha önce de 12 Haziran 2021 tarihindeki EURO 2020 turnuvasında, Finlandiya maçının 43. dakikasında ani bir kalp durması (kardiyak arrest) yaşamış, saha içindeki 10 dakikalık kalp masajı ve acil müdahaleyle hayata döndürülmüştü.

Bu büyük sarsıntının ardından kalbine şoklayıcı bir kalp pili (ICD) takılan oyuncu, mucizevi bir şekilde elit seviyede futbola geri dönmüştü.