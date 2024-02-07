Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:25

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:25

Christian Eriksen, sosyal medyada Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulunan isimler arasında yer almaya başladı. Brezilyalı futbolcu Christian Eriksen'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Christian Eriksen kimdir? Galatasaray'la adı anılan Christian Eriksen kaç yaşında, nereli?

CHRISTIAN ERİKSEN KİMDİR?

Christian Eriksen, 14 Şubat 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1992'de Funen Adası'nın Middelfart şehrinde doğan Eriksen, 1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başladı. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçti. Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçildi. Bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazandı. Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başladı.

17 Ekim 2008'de, Eriksen'in Ajax Amsterdam ile iki buçuk yıllık kontrat imzaladığı açıklandı. Ajax'ın A takımına Ocak 2010'da yükseltilen Eriksen, Eredivisie'deki ilk maçına 17 Ocak 2010'da NAC Breda karşısında çıktı.[5] Ayrıca, Ajax teknik direktörü Martin Jol, onu eskiden Ajax'ın altyapısından gelen Wesley Sneijder ile Rafael van der Vaart'la karşılaştırarak oyunu iyi okuyan "10 numara"lı futbolcu rolüne uygun olduğunu belirtmiş ve onu Michael Laudrup'un varisi ilan etmiştir. Eriksen, Ajax'taki ilk profesyonel sezonunda 23 maçta oynayıp bir de gol attı.

30 Ağustos 2013 tarihinde Tottenham Hotspur, Eriksen'in transferi için Ajax ile 13,5 milyon € karşılığında anlaşıldığını resmî internet sitesinden açıkladı. Eriksen, 2019 yılında Liverpool ile yapılan Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı, fakat bu maçı Eriksen ve Tottenham 2-0 kaybetti.