Sarı-lacivertli kulübün, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Christoph Baumgartner'in transferi için harekete geçtiği iddia edildi.. Peki, Christoph Baumgartner kimdir? Christoph Baumgartner Fenerbahçe'ye mi geliyor? Christoph Baumgartner kaç yaşında, nereli?

CHRISTOPH BAUMGARTNER KİMDİR?

Christoph Baumgartner,1 Ağustos 1999 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Bundesliga kulübü RB Leipzig ve Avusturya milli takımında hücum orta saha oyuncusu ve forvet olarak oynayan Avusturyalı profesyonel futbolcudur.

CHRISTOPH BAUMGARTNER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerinde Almanya dışına çıkmayan tecrübeli oyuncu, TSG Hoffenheim'in ardından RB Leipzig formaları giydi.

CHRISTOPH BAUMGARTNER'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ağustos 2020'de Baumgartner ilk kez Avusturya A Milli Takımı'na çağrıldı.4 Eylül'de, UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'e karşı deplasmanda alınan 2-1'lik galibiyette ilk maçına çıktı. Avusturya Milli Takımı formasını 51 kez sırtına geçiren yetenekli oyuncu rakip fileler 19 kez sarstı.