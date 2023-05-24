2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Christoph Daum tekrardan kemoterapiye başladı

Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum'un ikinci kez kemoterapi görmeye başladığı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:41
Christoph Daum tekrardan kemoterapiye başladı
Abone Ol google-news

Alman teknik direktör Christoph Daum’un Köln Üniversite Kliniği’nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığı bildirildi. 

Alman Bild gazetesinde açıklamasına yer verilen Daum, kansere yakalandıktan sonra ikinci kemoterapi tedavisine bugün başlayacağını belirterek, gelecek haftalarda 4 ünite infüzyon alacağını ifade etti.

Durumun iyi olduğunu anlatan Daum, hafta sonu tekrar spor yapacağını belirterek, “Bir gün kötü gittiğinde tekrar tekrar ayağa kalkmanız, kendinizi savunmanız ve geleceğe olumlu bakmanız önemlidir” dedi.

EKİM AYINDA HABERİ DUYURMUŞTU

Oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD’de zatürreye yakalanan ve New York’ta 4 gün hastanede kalan Daum, burada nefes darlığından dolayı ilaç tedavisi gördüğünü anlattı. Haberde, Daum’un 19 Mayıs’ta hastaneden taburcu edildiği ve Köln’deki doktorunun isteğiyle Almanya’ya döndüğü kaydedildi.

Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kansere yakalandığını ve tedavi olduğunu duyurmuştu.


Christoph Daum kemoterapi fenerbahçe beşiktaş

İlgili Haberler

Christoph Daum, yoğun bakımda konuştu: 'İyiye gidiyorum'

Christoph Daum, yoğun bakımda konuştu: 'İyiye gidiyorum'
Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı
Christoph Daum, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi

Christoph Daum, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi

En Çok Okunan Haberler