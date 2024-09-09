Cicaldau'nun yeni takımı belli oluyor
Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau'nun, Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Geçen sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a dönen Alexandru Cicaldau, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Rumen basınından Fanatik'in haberine göre; Cicaldau, Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile anlaşmaya vardı. Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörlüğünü Mehmet Topal yapıyor.
MAAŞINI GALATASARAY KARŞILAYACAK
Habere göre; Cicaldau, bugün (pazartesi) Romanya'ya gidecek ve Petrolul Ploieşti ile kiralık olarak sözleşme imzalayacak.
Haberde, Cicaldau'nın maaşının tamamını Galatasaray'ın karşılayacağı ve Petrolul Ploieşti'nin Galatasaray'a küçük bir kiralama bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Cicaldau'nun Galatasaray'daki maaşının yaklaşık 1 milyon Euro olduğu belirtildi.
Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 32 maçta 1 gol ve 2 asistlik peformans sergiledi. Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Spor Haberleri
- İmza için gelecek: Konyaspor'dan stopere takviye!
- Cicaldau'nun yeni takımı belli oluyor
- Cedi Osman: 'En iyi takım Panathinaikos'
- Karadağ'ın rakibi Galler
- Fenerbahçe'den Medina'ya özel madde!
- Slovenya'nın konuğu Kazakistan!
- Avusturya, Norveç deplasmanında!
- İtalya, İsrail deplasmanında!
- Fransa'nın konuğu Belçika!
- Trabzonspor'da Şenol Güneş rüzgarı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- 'Muhtar cesedi çuval içinde bana verdi'
- Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- ORC'den dikkat çeken CHP anketi
- Gözaltı sayısı artıyor!