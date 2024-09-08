Galatasaray'dan Nicola Zalewski hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Roma forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Galatasaray'dan Nicola Zalewski hamlesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 21:56

Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması sonrası kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray sol kanat bölgesi için Roma forması giyen 22 yaşındaki Nicola Zalewski ile ilgileniyor.

GEORGE GARDI İŞ BAŞINDA

Kanat transferi için birçok ismi gündemine alan Galatasaray, transfer dönemi kapanmadan bu boşluğu doldurmak istiyor.

Victor Osimhen'de olduğu gibi Nicola Zalewski'de de Galatasaray adına görüşmeleri George Gardi yürütüyor.

109 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Genç futbolcu, Roma'da çıktığı 109 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 


Etiketler: #Nicola Zalewski #galatasaray #roma #transfer

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