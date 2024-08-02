Çift kürekte altın madalyanın sahibi Hırvatistan ve Hollanda!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte erkeklerde Hırvatistan, kadınlarda Hollanda altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:40
Çift kürekte altın madalyanın sahibi Hırvatistan ve Hollanda!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte çift kadınlar ve erkekler kategorisinde finaller yapıldı.

Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen müsabakalarda erkeklerde Hırvatistan, 6 dakika 23 saniye 66 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 6 dakika 24 saniye 11 saliseyle Büyük Britanya gümüş madalya kazanırken, İsviçde 6 dakika 24 saniye 76 saliseyle bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise altın madalya 6 dakika 58 saniye 67 saliselik süreyle Hollanda'nın oldu. Romanya, 7 dakika 2 saniye 97 saliseyle gümüş, Avustralya ise 7 dakika 3 saniye 54 saliseyle bronz madalyanın sahibi oldu.


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