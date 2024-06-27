Cihan Çanak, Trabzonspor için geldi! 'Şampiyon olmak istiyorum'
Trabzonspor'un Standard Liege'den renklerine bağladığı 19 yaşındaki Cihan Çanak, resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon’a geldi. Havalimanında açıklamada bulunan Çanak, "Trabzonspor’da hedefim şampiyon olmak" dedi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızla sürdüren Trabzonspor’da John Lundstram, Borna Barisic ve Ozan Tufan’ın ardından Cihan Çanak da, İstanbul’daki sağlık kontrolü sonrası uçakla Trabzon'a geldi. Bordo mavililerin Standard Liege'den renklerine bağladığı Cihan Çanak’ı Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
"TRABZONSPOR FORMASIYLA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"
Havalimanında çiçeklerle karşılanan Cihan Çanak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Çanak, "Çok mutluyum, burada çok heyecan var. Emrah abi beni aradı, hoca da aramış ben de hemen evet dedim, uçağa bindim geldim. 61 numaralı formayı giyip giymeyeceğimi bilmiyorum. Sürpriz işte. Ben Trabzonluyum. Bazı oyuncularla Ümit Milli Takım’da konuştum. Süper Lig’i biraz biliyorum ve takip ediyorum. Şampiyon olmak istiyorum hedefim bu. Trabzonspor’da idolüm Abdülkadir Ömür” ifadelerini kullandı.
Açıklama sonrası Cihan Çanak, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.
31 MAÇTA 2 ASİST
Cihan Çanak geride kalan sezonda Standard Liege formasını 31 kez giydi ve 2 asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nda ise 8 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
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