Trabzonspor transferi duyurmuştu: Nwakaeme'nin geliş tarihi belli oldu

Yayınlanma: 26.06.2024 - 23:31

Güncelleme: 26.06.2024 - 23:31

Trabzonspor'da transfer sezonunun resmi olarak açılmasının hemen ardından 5 oyuncu için KAP'a açıklama yapılmıştı.

Salı akşamı bu oyunculardan John Lunstram ve Borna Barisic'i, çarşamba akşamı da Ozan Tufan'ı Trabzon'a getiren Trabzonspor'da transfer sürecinin hareketli geçeceği belirtildi.

Karadeniz ekibinde, cuma akşamı da Cihan Çanak'ın, 30 Haziran'da ise merakla beklenen Antony Nwakaeme'nin resmi sözleşmeyi imzalamak için Trabzon'a geleceği öğrenildi.