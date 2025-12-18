Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.12.2025 21:22:00
Zeljko Obradovic'ten gelecek açıklaması: 'Haziran ayının sonuna kadar...'

Son olarak Partizan'da çalışan 65 yaşındaki Sırp antrenör Zeljko Obradovic, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Partizan'dan ayrıldıktan sonra geleceğine dair ilk kez açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, kariyerini sonlandırmadığını dile getirdi.

Yunanistan devlet kanalı ERT'de yayınlanan Game Changers programına konuk olan deneyimli antrenör, haziran ayı sonuna kadar herhangi bir kulüple temas kurmayacağını açıkça ifade etti.

"HAZİRAN AYININ SONUNA KADAR..."

Obradovic, "Şu anda ailem dışında hiçbir şey düşünmüyorum. Haziran ayının sonuna kadar hiçbir kulüp için çalışmayacağım. Bu süre zarfında, nereden gelirse gelsin hiçbir iş birliği teklifini değerlendirmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

EuroLeague'i dokuz kez kazanan bu isimle çalışmak için hangi kulüplerin sıraya gireceği merak konusu.

İlgili Konular: #euroleague #zeljko obradovic #Partizan

