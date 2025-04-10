Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague'de yarı finale yükseldi!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:23

Güncelleme: 10.04.2025 - 09:23

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını Tango Bourges Basket, 12-9 üstün geçti. Sert savunmasıyla Çimsa ÇBK Mersin'in skor üretmesini engelleyen Fransız ekibi, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.

İyi oyununu ikinci periyoda da taşıyan Tango Bourges Basket, 15. dakikayı 27-21 üstünlüğünü sürdürdü. Bu dakikadan sonra Howard, Samuelson ve Johannes'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan ÇBK Mersin, çeyreğin bitimine 2 dakika kala 30-27 öne geçti. ÇBK Mersin, soyunma odasına 32-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başlarında iki takım da boyalı alanda sert savunma uygularken, 22. dakika Mersin ekibinin 37-33 üstünlüğüyle geçildi. Takımların karşılıklı skor bulduğu çekişmeli mücadelede son çeyreğe de 50-49 Çimsa ÇBK Mersin'in üstünlüğüyle girildi.

Final periyodunun ilk bölümünde yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ÇBK Mersin karşısında üst üste basketler bulan Fransız ekibi, 34. dakikada 56-54 öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan ve etkili oyuncuları Carleton, Howard ve Anderson ile tekrar oyuna ağırlığını koyan Çimsa ÇBK Mersin, maçı 66-59 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Çimsa ÇBK Mersin, yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşacak. Müsabaka, 11 Nisan Cuma günü TSİ 21.30'da oynanacak.

"AZ HATA YAPAN KAZANACAK"

Çimsa ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kandemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir mücadeleyi kazanmayı başardıklarını söyledi.

Maçta çok iyi oynayamadıklarını belirten Kandemir, "Sonuç olarak burada kazanıp yarı finale çıkmak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyum" ifadelerin kullandı.

Yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile eşleştiklerini anımsatan Ahmet Kandemir, şunları kaydetti:

"Bu seriye gelmeden önce de Valencia ile eşleşmiştik. Orada çok eksiktik ve farklı kazanmışlardı. İkinci maçı da biz farklı kazanmıştık. Valencia hücum gücü yüksek bir takım. Ben cuma günü daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Sonuç olarak iki takım da çok kuvvetli. İki takımın da skorerleri var. Daha az hata yapan maçı kazanacak. Buraya final oynamaya geldik. Cuma günü kazanıp organizasyonda final oynamak istiyoruz."

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Gintaras Maciulis (Litvanya)

Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 12, Johannes 10, Carleton 12, Araujo, Rupert 6, Howard 15, Fauthoux, Samuelson 11

Tango Bourges Basket: Okonkwo 14, Astier 8, Diaby 10, Spanou 3, Duchet 12, Green 6, Filip 1, Guapo 5, Pouye

1. Periyot: 16-21

Devre: 32-31

3. Periyot: 50-49