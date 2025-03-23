Kadınlar Türkiye Kupası'nda zafer ÇBK Mersin'in!
ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyon oldu.
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin, şampiyonluğa ulaştı.
İki takımın da dış atışlardan etkili olduğu karşılaşmanın 5. dakikasını ÇİMSA ÇBK Mersin, 11-8 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan Emlak Konut karşısında oyun üstünlüğünü eline geçiren ve özellikle boyalı alandan kaydettiği basketlerle farkı açan Mersin temsilcisi, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte uzun oyuncularından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Emlak Konut karşısında topu iyi dolaştıran ve hücumda kontrollü oyununu sürdüren ÇBK Mersin, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.
Üçüncü periyotta McCovan ile pota altını iyi kullanan ÇİMSA ÇBK Mersin, dış atışlardan bulduğu basketlerle de farkı 28 sayıya kadar yükseltti ve son bölüme 74-46 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin, müsabakayı 85-64 kazandı ve ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Salon: Edirne Yeni Kapalı
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı
ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 13, Johannes 11, Carleton 16, Howard 14, McCovan 22, Asena Yalçın, Sinem Ataş 6, Pelin Derya Bilgiç 3, Derin Yaya
Emlak Konut: Thomas 8, Sehernaz Çidal 3, Parks 8, Macaulay 17, Ndour 17, Gamze Takmaz 2, İnci Güçlü, Berfin Sertoğlu 7, Ceren Akpınar 2
1. periyot: 27-13
Devre: 50-31
3. periyot: 74-46
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