Çin, Fransa'yı set vermeden devirdi!

Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Çin, Fransa'yı 3-0 yendi.
2026 VNL'de şu ana kadar Çin 5 galibiyet alırken Fransa 6. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay), Bernard Valentar (Slovenya)
Fransa: Selosse, Rotar, Elouga, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Fanguedou, Massuel, Stojiljkovic, Ndiaye, Schalk, Ratahiry Li, Jaegy)
Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Xie, Dong, Gong, Ni, Yuanyuan Wang)
Setler: 18-25, 17-25, 19-25
Süre: 80 dakika