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Filenin Sultanları Fransa'ya set vermedi! Ankara'da ikide iki yaptı...

Filenin Sultanları Fransa'ya set vermedi! Ankara'da ikide iki yaptı...

18.06.2026 21:18:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Sultanları Fransa'ya set vermedi! Ankara'da ikide iki yaptı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında karşılaştığı Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

Karşılaşmaya blok sayıları ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla başlayan Türkiye, 5-1 üstünlük sağladı. İki takımın karşılıklı sayılar bulduğu bölümün ardından Fransa farkı 2'ye (13-11) indirdi. Son bölümde daha az hata yapan ay-yıldızlılar, Vargas'ın 8 sayı ürettiği ilk seti, 25-17 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk 14 sayısı 7-7 beraberlikle geçildi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, Fransa'nın servis hataları ve İlkin Aydın'ın servis sayılarıyla farkı 3'e çıkardı: 13-10. Bu sayıdan sonraki 11 oyunun 7'sini alan Fransa, 17-17 eşitliği yakaladı. Vargas'ın smaç ve servis sayılarına, Depie, Elouga ve blok sayılarıyla karşılık veren Fransa, sette ilk kez öne geçti: 20-21. Son bölümde Elif Şahin'in servis serisiyle oyuna yeniden ağırlığını koyan milli takım, çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 üstün tamamladı.

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Fransa, üçüncü sete 5-1'lik üstünlükle başladı ve Türkiye'ye mola aldırdı. Molanın ardından Vargas ve Jack-Kısal ile sayılar üreten milli takım, farkı kapatarak 10-9 öne geçti. Fransa'nın etkili hücumlarının arından servislerde yaptığı hatalarla sette 15-15 eşitlik sağlandı. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ve Jack-Kısal ile etkisini artıran Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Melissa Vargas'ın 22 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından milli takım, 4. galibiyetini alırken Fransa, 5. yenilgisini yaşadı.

Organizasyonda Türkiye'nin 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİPLER ALMANYA VE ÇİN

Milliler, ikinci etapta ayrıca Almanya ve Çin ile de mücadele edecek.

Filenin Sultanları, 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin ile kozlarını paylaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Türkiye: İlkin Aydın, Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, Saliha Şahin, Melissa Vargas, Berka Buse Özden (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu)

Fransa: Sylves, Cazaute, Ndiaye, Elouga, Rotar, Danard-Selosse (Gelin, Schalk, Stojiljkovic, Ratahiry, Depie, Jaegy)

Setler: 25-17, 25-23, 25-20

Süre: 90 dakika

İlgili Konular: #fransa #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi

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