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Filenin Sultanları, İtalya'ya diş geçiremedi!

Filenin Sultanları, İtalya'ya diş geçiremedi!

6.06.2026 23:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Filenin Sultanları, İtalya'ya diş geçiremedi!

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya ile kozlarını paylaştı.

Brezilya'nın Brasilia şehrinde yer alan Nilson Nelson Gymnasium'da oynanan müsabakanın ilk seti, İtalya'nın 25-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sergilediği güçlü oyunla ikinci seti 28-26 önde noktalayan Filenin Sultanları, 1-1 ile durumu eşitledi.

Üçüncü setteki performansıyla skoru bir kez daha eline alan İtalya, 25-19 ile durumu 2-1 yaparken dördüncü setten ise 25-15 galip ayrıldı.

Milli Takım, bu sonuçla İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Brezilya'da Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek.

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