Çin GP'sindeki sprint yarışını Max Verstappen kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 10:18
Çin GP'sindeki sprint yarışını Max Verstappen kazandı!
Abone Ol google-news

Sezonun 5. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, 4. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Liderin 13.043 saniye gerisinde Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, takım arkadaşı Verstappen'in 15.258 saniye arkasında Meksikalı Sergio Perez ise üçüncü oldu.

Sıralama turlarının bugün, yarışın ise yarın TSİ 10.00'da başlayacağı Çin Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 85 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 70

3. Charles Leclerc (Monako): 64

4. Carlos Sainz (İspanya): 59

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 40

TAKIMLAR

1. Red Bull: 155

2. Ferrari: 129

3. McLaren: 74

4. Mercedes: 42

5. Aston Martin: 33


Max Verstappen haberleri Çin Grand Prix haberleri Sprint yarışı haberleri

İlgili Haberler

F1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in: 4. yarışta 3. zafer...

F1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in: 4. yarışta 3. zafer...
Japonya Grand Prix'inde pole pozisyonu Verstappen'in!

Japonya Grand Prix'inde pole pozisyonu Verstappen'in!
Avustralya'da pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Avustralya'da pole pozisyonu Max Verstappen'in!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Yunan basınından çarpıcı benzetme: 'Livakovic değil Tzolakis'

Yunan basınından çarpıcı benzetme: 'Livakovic değil Tzolakis'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Kulüpler Birliği, Büyükekşi ile masaya oturuyor: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor katılmıyor...

Kulüpler Birliği, Büyükekşi ile masaya oturuyor: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor katılmıyor...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Antartika her gün para basıyor! Yanardağlardan altın fışkırıyor

Antartika her gün para basıyor! Yanardağlardan altın fışkırıyor
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu