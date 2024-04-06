Japonya Grand Prix'inde pole pozisyonu Verstappen'in!

Takvimin 4. yarışı olan Japonya Grand Prix'inde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:11
Japonya Grand Prix'inde pole pozisyonu Verstappen'in!
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Formula 1'de takvimin 4. yarışı olan Japonya Grand Prix'inde pole pozisyonu sürprizsiz şekilde Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

1.28.197'lık derecesiyle ilk sıraya oturan Max Verstappen'i, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez takip ederken, McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris üçüncü sırada yer aldı.

Yarış 7 Nisan Pazar (yarın) TSİ 08.00'da koşulacak.

İşte ilk 10'daki sürücüler:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Sergio Perez (Red Bull) 

3- Lando Norris (McLaren)

4- Carlos Sainz (Ferrari)

5- Fernando Alonso (Aston Martin)

6- Oscar Piastri (McLaren)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Charles Leclerc (Ferrari)

9- George Russell (Mercedes)

10- Yuki Tsunoda (RB Visa Cash)


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