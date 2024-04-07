F1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in: 4. yarışta 3. zafer...
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 sezonunun 4. yarışı Japonya Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.
Formula 1 'de Japonya GP'nin kazananı belli oldu.
Red Bull pilotu Max Verstappen, Japonya GP'de yarışı ilk sırada bitiren isim oldu.
4 YARIŞTA 3 GALİBİYET
Hollandalı pilot, bu sezon dördüncü yarışta üçüncü kez kazandı.
Japonya'da Red Bull'dan Sergio Perez ikinci, Ferrari pilotu Carlos Sainz ise üçüncü oldu.
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