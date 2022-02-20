İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United ile Leeds United karşılaştı
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, Leeds United'ı mağlup etti.
Puan tablosunun 4. basamağındaki Manchester United, 2 maç eksiğiyle 15. sırada yer alan Leeds United'a konuk oldu.
Manchester United, Maguire'ın 34, Bruno Fernandes'in 45+5, Fred'in 70 ve Elanga'nın 88. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Leeds United'ın gollerini, 53. dakikada Rodrigo ve 54. dakikada Raphinha kaydetti.
Manchester United, mücadeleyi 4-2 kazanarak puanını 46'ya yükseltti, Leeds United ise 23 puanda kaldı.
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