Çin karşısında muhteşem geri dönüş... Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 4'te 4!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 1. etabındaki son maçında Çin'le karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Çin, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 25-20 mağlup ederek setlerde durumu eşitledi.

Yakın geçen üçüncüseti 31-29 kazanan Çin, bir kez daha öne geçti ve durum 2-1'e geldi. Maçın dördüncü setinde ise Filenin Sultanları, 24-20'den geri dönerek seti 28-26 kazandı.

Karşılaşmanın son seti büyük bir çekişmeye sahne olurken Filenin Sultanları seti 15-12 kazandı ve Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

ÇİN 2-3 TÜRKİYE

1. SET: Çin 25-19 Türkiye

2. SET: Çin 20-25 Türkiye

3. SET: Çin 31-29 Türkiye

4. SET: Çin 26-28 Türkiye

5. SET: Çin 12-15 Türkiye