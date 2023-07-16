Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çin - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak. Peki Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çin - Türkiye maçı hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:52
Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çin - Türkiye maçı hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya gelecek.

ÇİN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile Türkiye müsabakası bu gece TSİ 01.30'da başlayacak. 

ÇİN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk mücadelesi TRT Spor'dan yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi filenin sultanları türkiye voleybol Çin

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