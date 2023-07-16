Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çin - Türkiye maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak. Peki Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çin - Türkiye maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi şampiyonluğu için parkeye çıkacak.
ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya gelecek.
ÇİN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile Türkiye müsabakası bu gece TSİ 01.30'da başlayacak.
ÇİN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonluk mücadelesi TRT Spor'dan yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.
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