Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çin - Türkiye maçı hangi kanalda?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:52

Güncelleme: 16.07.2023 - 11:52

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya gelecek.

ÇİN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile Türkiye müsabakası bu gece TSİ 01.30'da başlayacak.

ÇİN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk mücadelesi TRT Spor'dan yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.