Cinsel saldırıdan yargılanmıştı: Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı!

Bir dönem Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formaları da giyen Brezilyalı eski futbolcu Robinho, ülkesinde tecavüz suçlamasıyla tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:11
Cinsel saldırıdan yargılanmıştı: Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı!
Abone Ol google-news

Brezilyalı eski futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verildi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin aldığı bu kararın belgesinin Santos Federal Mahkemesi'ne ulaştığı ve Robinho için tutuklama emrinin çıkartıldığı belirtildi.

Eski futbolcu, tutuklanarak Santos'taki Federal Polis Merkezi'ne götürüldü.

Robinho'nun avukatlarının, 40 yaşındaki eski oyuncunun temyiz davasına kadar tutuksuz yargılanması için itiraz ettiği ancak bu talebin reddedildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti ancak bu talep hükümet tarafından reddedildi.

Daha sonra İtalyanlar, cezanın Brezilya'da yürürlüğe girmesi için Brezilya Yüksek Adalet Divanı ile temasa geçti.

Robinho geçen yıl pasaportunu Yüksek Adalet Divanı'na teslim etmiş ve ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı.

Eski oyuncu, kadınla ilişkisinin rızaya dayalı olduğunu iddia ediyor ve tecavüz suçlamasını reddediyor.


Robinho haberleri Hapis Cezası haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Robinho için Milano Başsavcılığı harekete geçti

Robinho için Milano Başsavcılığı harekete geçti
İtalya Adalet Bakanlığı, Brezilyalı eski futbolcu Robinho'nun iadesini istedi!

İtalya Adalet Bakanlığı, Brezilyalı eski futbolcu Robinho'nun iadesini istedi!
Türkiye'de de oynamıştı: Brezilyalı eski futbolcu Robinho'ya hapis cezası!

Türkiye'de de oynamıştı: Brezilyalı eski futbolcu Robinho'ya hapis cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ümit Milli Takım'a gönderilmişti: Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy yanıtı

Ümit Milli Takım'a gönderilmişti: Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy yanıtı
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
Stentrode, Musk'ın Neuralink'inden çok daha ileride olabilir

Stentrode, Musk'ın Neuralink'inden çok daha ileride olabilir
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması!

Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması!
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Akrep burcu yorumu
Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!

Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı

‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı