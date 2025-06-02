Ciro Immobile'den dikkat çeken paylaşım: 'Yüzde 65.2...'

Ciro Immobile sezonun sona ermesiyle Instagram hesabından paylaşım yaparak göndermede bulundu.

Ciro Immobile, Instagram hesabında gol yüzdesinin olduğu bir hikaye paylaştı. İtalyan oyuncunun paylaştığı görselde Süper Lig'de bitiricilik sıralamasını paylaştı. Immobile paylaşımına, susma ve göz kırpma emojilerini koydu.

41 MAÇTA 23 GOLE KATKI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 36 maçta topladığı 62 puanla ligi 4. sırada bitirdi.

Siyah-beyazlıların İtalyan yıldızı Ciro Immobile, bu sezon 41 maçta 19 gol atarken, 4 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, ligde oynadığı 30 maçta ise 15 gol atarken, 4 asist yaptı. 35 yaşındaki golcü, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda gol katkısı sağlayamadı.

İtalyan futbolcu, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 6. sırada yer aldı.



