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Ciro Immobile'den Türkiye sözleri: 'Orada bu hissi kaybediyordum'

Ciro Immobile'den Türkiye sözleri: 'Orada bu hissi kaybediyordum'

15.07.2025 11:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Ciro Immobile'den Türkiye sözleri: 'Orada bu hissi kaybediyordum'

Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Bologna'ya transfer olan 35 yaşındaki İtalyan oyuncu Ciro Immobile, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon İtalya ekibi Lazio'dan Beşiktaş'a gelen Ciro Immobile, siyah-beyazlı takımdaki sözleşmesini feshederek Bologna ile anlaşmıştı.

Bologna tarafından ise yeni transferleri Ciro Immobile için basın toplantısı düzenlendi.

IMMOBILE'DEN TÜRKİYE İTİRAFI

Kendisine düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de geçirdiği sürede zor zamanlar yaşadığını belirten Immobile'nin sözleri şu şekilde:

"İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hala ihtiyacım vardı. Türkiye'de bu hissi kaybediyordum ve kariyerimi zirvede bitirmek istiyordum. Bologna'ya gelme fırsatı karşıma çıktığında, çoktan ikna olmuştum. Buradaki coşku tam da aradığım şeydi."

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