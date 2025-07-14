Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş Kyle Walker-Peters transferini resmen açıkladı: Siyah-beyazlılardan iddialara yalanlama!

Beşiktaş Kyle Walker-Peters transferini resmen açıkladı: Siyah-beyazlılardan iddialara yalanlama!

14.07.2025 21:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş Kyle Walker-Peters transferini resmen açıkladı: Siyah-beyazlılardan iddialara yalanlama!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Beşiktaş, İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardığını açıkladı. 

Yıllık 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı iddia edilmişti ancak siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada konuya ilişkin haberler yalanlandı. 

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.

Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH

TRT Spor'un haberine göre; Walker-Peters, Çarşamba günü 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Kyle Walker-Peters

İlgili Haberler

Beşiktaş Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
Beşiktaş Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu! Süper Lig ekibi Beşiktaş, 24 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş GAİN, Devon Dotson'u kadrosuna kattı
Beşiktaş GAİN, Devon Dotson'u kadrosuna kattı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, en son Joventut Badalona forması giyen Devon Dotson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş Admira Wacker ile berabere kaldı!
Beşiktaş Admira Wacker ile berabere kaldı! Süper Lig ekibi Beşiktaş hazırlık maçında karşılaştığı Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.