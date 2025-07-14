Beşiktaş Kyle Walker-Peters transferini resmen açıkladı: Siyah-beyazlılardan iddialara yalanlama!

Beşiktaş, İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yıllık 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı iddia edilmişti ancak siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada konuya ilişkin haberler yalanlandı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.

Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH

TRT Spor'un haberine göre; Walker-Peters, Çarşamba günü 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.