Beşiktaş Admira Wacker ile berabere kaldı!

Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.
Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
BERABERLİKLE AYRILDI
Siyah-beyazlıları öne geçiren gol, 18. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın ceza sahasının sağ tarafından içeri çevirdiği topu Malicsek'in kendi ağlarına göndermesiyle geldi.
Admira Wacker'e beraberliği getiren golü ise 68. dakikada Marco Wagner kaydetti.
Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçları programı şu şekilde:
16 Temmuz Çarşamba 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe 19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)