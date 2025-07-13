Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş Admira Wacker ile berabere kaldı!

Beşiktaş Admira Wacker ile berabere kaldı!

13.07.2025 20:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş Admira Wacker ile berabere kaldı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş hazırlık maçında karşılaştığı Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.

Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

BERABERLİKLE AYRILDI

Siyah-beyazlıları öne geçiren gol, 18. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın ceza sahasının sağ tarafından içeri çevirdiği topu Malicsek'in kendi ağlarına göndermesiyle geldi.

Admira Wacker'e beraberliği getiren golü ise 68. dakikada Marco Wagner kaydetti.

Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçları programı şu şekilde:

16 Temmuz Çarşamba 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe 19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

İlgili Konular: #beşiktaş #hazırlık maçı #Admira Wacker

İlgili Haberler

Beşiktaş Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
Beşiktaş Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu! Süper Lig ekibi Beşiktaş, 24 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Orkun Kökçü'nün ardından... Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor!
Orkun Kökçü'nün ardından... Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Orkun Kökçü ile anlaşan Beşiktaş'ın, Kyle Walker-Peters transferini de tamamladığı iddia edildi.
Beşiktaş GAİN, Devon Dotson'u kadrosuna kattı
Beşiktaş GAİN, Devon Dotson'u kadrosuna kattı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, en son Joventut Badalona forması giyen Devon Dotson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.