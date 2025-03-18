Ciro Immobile'den İtalyan basınına flaş sözler: 'Icardi, Dzeko, Mertens, Osimhen...'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:39

Güncelleme: 18.03.2025 - 15:39

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, İtalyan basınından La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu.

Immobile'nin açıklamaları şu şekilde:

"Dortmund ve Sevilla'daki dönemime kıyasla şimdi farklı bir deneyimim var, hemen uyum sağladım. Bazı durumlarla daha iyi başa çıkabiliyorum: İngilizce konuşmayı öğrendim, burada herkes konuşuyor ama ben röportajları İspanyolca yapıyorum. Beşiktaş'ta Portekizce de bilen iki tercüman var. Türk halkının karşılaması çok özeldi. Kulübümde beni bir yıldız gibi hissettiriyorlar, detaylara gösterilen özen harika. "

"MOURINHO, ICARDI, DZEKO, OSIMHEN"

"En önemli kulüpler sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da kazanmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Bu ligin büyümesindeki en önemli faktör, İstanbul'un üç büyük kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki rekabet. Büyümek için yatırım yapmak gerekiyor. Mourinho gibi antrenörleri ve Icardi, Dzeko, Mertens, Osimhen ve diğer büyük yıldızları aldılar.

"Takımlarımız birbiriyle oynadığında, İtalya'dan tanıdık futbolcular konuşuyoruz. Mertens seçimimde belirleyici oldu: Ondan gelmek için birçok tavsiye istedim. Muslera yıllar önce İstanbul'a taşındı, artık evinde. Morata'dan sık sık haber alıyorum, Icardi ile uzun zamandır konuşuyorum. Takımımda eski bir Inter oyuncusu olan Joao Mario var ve yakın zamanda Cremonese'de oynayan Okereke ile tanıştım."

"SON BİRKAÇ HAFTADA FORMUMU KAZANDIM"

"Güçlü başlamıştım ama bir sakatlık beni geride bıraktı. Fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım çünkü goller gelmiyordu: Türkiye'de bile baskı var ve taraftarlar çok şey bekliyor. Son birkaç haftada formumu ve gollerimi geri kazandım."

“Serie A şampiyonluk yarışında, Atalanta'da kesinlikle daha az baskı var ama Inter'le doğrudan karşılaşmayı kaybettiler ve fikstür onlardan yana değil. Napoli karmaşık bir yer, Conte şampiyonluğu almak zorunda olmadıklarını söyleyerek oyuncuların endişelerini gidermeye çalışıyor, aslında başka bir şey düşünmüyor. Napoli bunu yapmak için her şeye sahip. Arkadaşım Simone Inzaghi'nin Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde iyi diyor ama Bayern korkunç bir rakip, süper bir kadroya sahip olmalarına rağmen iki kulvarda gitmenin bedelini ödemeyi göze alıyorlar. Inter'deki yorgunluğu hissedebiliyorsunuz, çok fazla zorlu maç oynuyorlar."

"GENÇLER TELEFONA GÖMÜLMESİN"

"Büyüdüğüm yer olan Torre Annunziata'da bir futbol okulu kurmak her zaman hayalim olmuştur. Sorrento'ya ve ardından Juve'ye gitmeden önce 6 yaşımdan 14 yaşıma kadar orada birçok maç oynadım. Zor bir bölge, tesislerden yoksun. Sekiz yıl yaşadığım Roma'da durum çok farklı değil, aynı sahada 10 takımın antrenman yaptığı futbol okulları var. Bölgemize odaklanmaya karar verdim çünkü çok sayıda yetenekli genç kız ve erkek var."

"Kendilerini evlerine, cep telefonlarına ve PlayStation'lara kilitlemelerini ya da daha kötüsü yanlış yola sapmalarını istemiyorum. Topu ayaklarının arasına aldıklarında onların sevincini hissetmek beni de heyecanlandırıyor. Dört ila 15 yaş arasında 300'den fazla çocuğumuz var, babam işin spor kısmıyla, kardeşim Luigi de kuzenimle birlikte her şeyin bir kısmıyla ilgileniyor. Ayrıca çocukken beni çalıştıran Ciro Vesce de bizimle birlikte, kendisi Akademi'de gözlemci olarak görev yapıyor ve minik futbolcuların teknikleriyle de ilgileniyor. Güzel bir hikaye."