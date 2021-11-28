Claudio Taffarel, İngiliz devi Liverpool'da
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Claudio Taffarel, Liverpool'da kaleci antrenörü olarak göreve başlayacak.
Bir dönem Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yapan ve ardından Brezilya Milli Takımı'na geçen Claudio Taffarel, Liverpool ile anlaştı.
Liverpool ile anlaşmaya varan Taffarel, takımda kaleci antrenörü olarak görev yapacak.
55 yaşındaki efsane kaleci, milli takımda da çalıştırdığı Alisson Becker ile birlikte artık İngiliz ekibinde görev alacak.
Futbolculuk döneminde 1999-2001 yılları arasında Galatasaray'da kalecilik yapan Brezilyalı isim, 2011-2016 ve 2018-19 yıllarında arasında sarı-kırmızılılarda kaleci antrenörü olarak görev almıştı.
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