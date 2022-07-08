Clement Lenglet, Tottenham ile anlaştı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Fransız savunma oyuncusu Clement Lenglet'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Tottenham, Barcelonalı Lenglet'i kiraladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Lenglet, üç kupa şampiyonluğu yaşadığı Barcelona formasıyla son dört sezonda 160 maça çıktı ve 7 gol attı.
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