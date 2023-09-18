Cleveland Cavaliers'ta şok... Koby Altman, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın basketbol operasyonları başkanı Koby Altman'ın alkollü araç kullanmaktan tutuklandığı öğrenildi.
Cleveland Cavaliers'ın basketbol operasyonları başkanı Koby Altman'ın alkollü araç kullanma suçundan tutuklandığı bildirildi.
Sporx'in aktardığına göre, Ohio Eyaleti Otoyol Devriyesi memurlarının Cleveland'da kenara çektiği Altman'ın, "bariz şerit ihlali yapmak" ve "alkollü araç kullanmakla" suçlandığı belirtildi.
TERFİ ALMIŞTI
Haberde ABD polisinin, 15 Eylül Cuma günü gerçekleşen olayda Altman'ın memurlara karşı "saygılı ve işbirlikçi" olduğunu kaydetti.
Altman, 2017'de Cavaliers'ın genel menajeri olmuş ve Ocak 2022'de basketbol operasyonları başkanlığına yükselmişti.
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