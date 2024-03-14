Club Brugge - Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Club Brugge, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Molde ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Ronny Deila yönetimindeki Club Brugge, sahasında Erling Moe'nun ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek.
CLUB BRUGGE - MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA?
Jan Breydelstadion'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CLUB BRUGGE - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak.
Molde sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme!
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Eros'un katili hakkında karar
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yorumu!