Club Brugge - Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Club Brugge, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Molde ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:15
Club Brugge - Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 

Ronny Deila yönetimindeki Club Brugge, sahasında Erling Moe'nun ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek.

CLUB BRUGGE - MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydelstadion'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CLUB BRUGGE - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. 

Molde sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. 


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