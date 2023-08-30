Martin Ellingsen'in Galatasaray - Molde eşleşmesindeki şanssızlığı dikkat çekti

Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:51

Güncelleme: 30.08.2023 - 15:51

Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi İstanbul'da da 2-1'le geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseldi.

Galatasaray'ın Molde eşleşmesinde her iki maçta da eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Galatasaray iki müsabakada da baraja çarpan topta golü bulurken, her iki golde de meşin yuvarlağın aynı futbolcuya çarpması dikkat çekti.

GALATASARAY - MOLDE EŞLEŞMESİNDE İLGİNÇ AYRINTI



Galatasaray, Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçın 25. dakikasında Sergio Oliveira'nın frikiğiyle golü bulmuştu. Oliveira'nın frikiği Molde'nin ön liberosu Martin Ellingsen'e çarpıp ağlara gitmişti.

Martin Ellingsen rövanş maçında da benzer şanssızlığı yaşadı. Angelino'nun uzatma dakikalarında ağlara gönderdiği frikikte top yine 28 yaşındaki futbolcuya çarpıp filelerle buluştu.

Norveçli futbolcunun bu şanssızlığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.