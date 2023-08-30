Martin Ellingsen'in Galatasaray - Molde eşleşmesindeki şanssızlığı dikkat çekti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Noverç ekibi Molde'yi iki maçın toplamında 5-3 mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı. Galatasaray'ın iki maçta da frikikten bulduğu gollerdeki ayrıntı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:51
Martin Ellingsen'in Galatasaray - Molde eşleşmesindeki şanssızlığı dikkat çekti
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Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi İstanbul'da da 2-1'le geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseldi.

Galatasaray'ın Molde eşleşmesinde her iki maçta da eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Galatasaray iki müsabakada da baraja çarpan topta golü bulurken, her iki golde de meşin yuvarlağın aynı futbolcuya çarpması dikkat çekti.

GALATASARAY - MOLDE EŞLEŞMESİNDE İLGİNÇ AYRINTI

Galatasaray, Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçın 25. dakikasında Sergio Oliveira'nın frikiğiyle golü bulmuştu. Oliveira'nın frikiği Molde'nin ön liberosu Martin Ellingsen'e çarpıp ağlara gitmişti.

Martin Ellingsen rövanş maçında da benzer şanssızlığı yaşadı. Angelino'nun uzatma dakikalarında ağlara gönderdiği frikikte top yine 28 yaşındaki futbolcuya çarpıp filelerle buluştu.

Norveçli futbolcunun bu şanssızlığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.  


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