Yayınlanma: 10.09.2023 - 10:23

Güncelleme: 10.09.2023 - 10:23

ABD Kadınlar Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Coco Gauff oldu. Genç tenisçi Coco Gauffûn hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Coco Gauff kimdir, kaç yaşında, nereli? Coco Gauff'un başarıları neler?

COCO GAUFF KİMDİR?

Cori "Coco" Gauff 13 Mart 2004'te doğdu. Gauff, yedi yaşında tenis oynamaya başladı. Atlanta'da büyüdü ama tenis oynamak için daha iyi fırsatlara sahip olan Florida Delray Beach'e taşındı. Babası Georgia State Üniversitesi'nde basketbol oynanan bir sporcu ve annesi Florida State Universitesi'nde bir oldu atlet bir sporcuydu. İki küçük erkek kardeşi vardır. Gauff, eski bir öğretmen olan annesi tarafından evde eğitim görmektedir. Babası onun baş koçudur. "Coco" takma adı ile anılmaktadır.

COCO GAUFF'UN BAŞARILARI NELER?

Gauff, Florida Delray Plajı'ndaki Yeni Nesil Tenis Akademisi'nde Gerard Loglo tarafından eğitim almıştır. 11 yaşındayken, Serena Williams'ın koçu Patrick Mouratoglou tarafından Champ'Seed vakfının bir parçası olarak seçildi ve onunla (Mouratoglu ile) Fransa'nın Nice kentinde çalıştı.

Ekim 2018'de Gauff, ilk çok yıllı sponsorluk sözleşmesini New Balance ile imzaladı. Mart 2019'da Roger Federer'e de sponsor olan İtalyan gıda şirketi Barilla ile çok yıllı bir sponsorluk anlaşması yaptığını açıkladı.

Gauff ilk kez bir 25K ITF turnuvasında, Mayıs 2018'de Osprey'de yer aldı ve ilk profesyonel maçını kazandı. 14 yaşında, Haziran 2018'de Fransız Açık'ta ilk Gençler Grand Slam Unvanını kazandı. Eylül 2018'de partneri Caty McNally ile birlikte ABD Açık'ta Çift Genç kızlar'da şampiyonluk kazandı. Gauff, Orange Bowl Uluslararası Tenis Şampiyonası'nı Genç kızlarda, 18 yaş ve altında, kazanarak 2018'i iyi bir yerde bitirdi.

Miami Açık'da Gauff, ilk WTA karşılaşmasını Caty McNally'ye karşı kazandı.İkinci turda Daria Kasatkina'ya yenildi .

2019 Haziran'ında Wimbledon'daki üçüncü eleme turunu aşarak ana kuraya katıldı ve Açık Dönem'de Wimbledon'a katılmaya hak kazanan en genç kişi oldu.

İlk Grand Slam turnuva katılımı maçında,1 Temmuz 2019'daki, beş kez Wimbledon'da şampiyon olan Venus Williams'ı düz setlerde yendi. Bu galibiyetle 1996 Amerika Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri, bir grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi unvanını egale etmeyi başarmıştır. Ayrıca, Williams’ın 1997’deki ilk turnuvasından bu yana ikinci kez turnuvanın ilk turunda aldığı yenilgisidir

Coco Gauff son olarak, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Coco Gauff şampiyon oldu.