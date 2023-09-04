Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:19

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:19

Eda Erdem Dündar'ın hayatı voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından Eda Erdem Dündar gündem oldu. Peki, Eda Erdem Dündar kimdir, kaç yaşında, nereli? Eda Erdem Dündar hangi takımlarda oynadı? İşte Eda Erdem Dündar'ın hayatı ve kariyeri...

EDA ERDEM DÜNDAR KİMDİR?

Eda Erdem Dündar, voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Eda Erdem Dündar 2005 yılından bu yana Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın formasını giymektedir ve Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı forması ile 300'den fazla maçta görev aldı

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 14. sezonunda mücadele eden Eda Erdem Dündar, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

EDA ERDEM'İN BAŞARILARI

2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)

2004-2005 Türkiye Ligi 4.'lüğü

2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)

2005-2006 Türkiye Ligi 3.'lüğü

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 CEV Cup 3'.lüğü - Fenerbahçe

2009 Türkiye Kupası 2.'liği - Fenerbahçe

2009 Avrupa Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2009 Avrupa Şampiyonası 5.'liği (Türk Millî Takımı)

2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.'liği - Fenerbahçe

2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010 Avrupa Kadınlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2010 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.'lığı (Türk Millî Takımı)

2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

2011 Aroma Kadınlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2011 Aroma Kadınlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör

2011 Avrupa Kadınlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu

2011 Avrupa Kadınlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2012 Londra Olimpiyatları (Türk Millî Takımı)

2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü

2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe

2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2014 Acıbadem Kadınlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör

2015 Acıbadem Kadınlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Millî Takımı)

2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör

2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Kadınlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2017 Kadınlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu

2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Millî Takımı)

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu

2021 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu