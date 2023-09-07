Yayınlanma: 07.09.2023 - 15:51

Güncelleme: 07.09.2023 - 15:51

Fabricio Diaz, futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılıyor. Fenerbahçe ile adı anılan Fabricio Diaz'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Fabricio Diaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Fabricio Diaz hangi takımlarda oynadı? Fabricio Diaz hangi mevkide oynuyor? İşte ayrıntılar...



FABRİCİO DİAZ KİMDİR?

Fabricio Diaz Badaracco, 3 Şubat 2003 yılında doğdu. Diaz, Liverpool Montevideo'nun gençlik akademisinden mezun oldu. İlk profesyonel maçına kulüp için 2 Şubat 2020'de Nacional'a karşı 4-2'lik galibiyetle çıktı. Bu maçta 120 dakika boyunca sahada kalmış ve takımının dördüncü golünü attı.

Aynı ay içinde lig ve kıtasal müsabakalarda da debut yapmıştır, sırasıyla Plaza Colonia'ya 1-0 ve Llaneros de Guanare'ye 2-0 galip geldi.

Diaz, Uruguay genç milli takımının bir üyesidir. 22 Mart 2022'de, COVID-19 testi pozitif çıkan Matías Vecino'nun yerine ilk kez A milli takım için çağrıldı. 21 Ekim 2022'de ise 2022 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 55 kişilik ön eleme kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca, 2023 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan Uruguay tarafının kaptanlığını yaptı.

FABRİCİO DİAZ HANGİ TAKIMDA, MEVKİDE OYNUYOR?

Uruguaylı futbolcu Fabricio Diaz, orta saha pozisyonunda Liverpool Montevideo takımında oynamaktadır.