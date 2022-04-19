Çocuğunu kaybeden Cristiano Ronaldo, Liverpool maçında olmayacak
Manchester United, ikiz bebeklerinden birinin doğum sırasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ailesinin yanında olan Cristiano Ronaldo'nun Liverpool maçında forma giymeyeceğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig’in 30. haftada ertelenen Liverpool-Manchester United mücadelesi bu akşam 22.00’de oynanacak.
Bu maç öncesinde Cristiano Ronaldo, hayat arkadaşı Georgina Rodriguez’in ikiz bebeklerinin doğumu sırasında bir çocuklarını kaybettiğini açıklamıştı. Büyük üzüntü içerisinde olan Portekizli futbolcu için kulübü açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo’nun Liverpool maçına çıkmayacağı belirtilirken, “Aile, her şeyden önemlidir ve Cristiano bu zor zamanlarda sevdiklerinin yanında olacak” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Manchester United’ın ezeli rakibi Liverpool’un sahası Anfield’da oynanacak maçta ev sahibi takım taraftarları Ronaldo’ya destek olmak amaçlı 7. dakikada hep birlikte alkış yapacak.
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