Community Shield'de şampiyon Arsenal! Manchester City 1 - 4 Arsenal

Arsenal, Community Shield'de Manchester City'i penaltılar sonucunda 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 20:22
Community Shield'de şampiyon Arsenal! Manchester City 1 - 4 Arsenal
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