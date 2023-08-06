Community Shield'de şampiyon Arsenal! Manchester City 1 - 4 Arsenal
Arsenal, Community Shield'de Manchester City'i penaltılar sonucunda 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
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