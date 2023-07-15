Arsenal rekor ücretle Declan Rise'ı transfer etti

Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:25

Güncelleme: 15.07.2023 - 15:28

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, rekor bir transfere imza attı. İngiliz futbolcu Declan Rice'ın transferi, rekor bonservis bedeliyle gerçekleşti.

Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, West Ham United'dan Declan Rice'ı 120 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, İngiliz oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Declan Rice (ortada)

Declan Rice, 120 milyon Euro'luk bonservisiyle birlikte transfer olan en pahalı İngiliz futbolcu oldu.

24 yaşındaki oyuncu ayrıca Arsenal'ın en fazla bonservis ödediği oyuncu oldu.

DECLAN RICE KİMDİR?

Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Declan Rice, daha sonra West Ham United'a geçti.

İngiliz oyuncu, 2017 yılından itibaren ise kulübün A takımında forma giyiyordu.

Rice'ın 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunan West Ham United'daki kontratı 2024'te sona eriyordu.

İngiliz milli oyuncu 2017'den bu yana West Ham United formasını 245 maçta terletti.