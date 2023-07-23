Manchester United, Arsenal karşısında ilk yarıda fişi çekti

ABD'de oynanan hazırlık maçında Manchester United, Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 10:05
Manchester United, Arsenal karşısında ilk yarıda fişi çekti
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Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçı Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında United kaptan Bruno Fernandes'in golüyle öne geçerken dakikalar 37'yi gösterdiğinde savunma hatasını iyi değerlendiren Jadon Sancho'nun golü maçın skorunu belirledi.

United yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Leeds'i 2-0 ve Lyon'u 1-0 mağlup etmişti.


Arsenal manchester united

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