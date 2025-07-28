Galatasaray, 2 genç ismi kadrosuna katıyor!

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu forması giyen 16 yaşındaki sol kanat Mustafa Duru ve 17 yaşındaki kaleci Arda Yılmaz'ın Galatasaray ile anlaştığı belirtildi.
DHA'nın haberine göre, 2 genç futbolcu İzmir ekibinde antrenmanlara katılmıyor ve kısa süre içinde Galatasaray ile sözleşme imzalayacaklar.
Mustafa Duru
Alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen iki isimden Mustafa Duru'yu Trabzonspor'un renklerine bağlamak istediği ancak futbolcunun tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı aktarıldı.
Altınordu'nun 2 transferden kasasına 600 bin Euro koyacağı ve sonraki satıştan da yüzde 25 pay alacağı ifade edildi.