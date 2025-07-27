Cumhuriyet Gazetesi Logo
Como ile anılıyordu: Başkandan Alvaro Morata açıklaması!

Como ile anılıyordu: Başkandan Alvaro Morata açıklaması!

27.07.2025 21:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Como ile anılıyordu: Başkandan Alvaro Morata açıklaması!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Como'nun Başkanı Mirwan Suwarso, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İspanyol oyuncu Alvaro Morata'nın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalyan ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam" ifadelerini kullandı.

Suwaro ayrıca topun artık Galatasaray'da olduğunu belirterek, "Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık" dedi.

16 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maça çıkan Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 3 de asist yaptı. 

İlgili Konular: #galatasaray #Alvaro Morata #Como

İlgili Haberler

Kacper Kozlowski'den Galatasaray açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?
Kacper Kozlowski'den Galatasaray açıklaması! Transfer teklifi aldı mı? Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nin 21 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Kacper Kozlowski, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Aleksandr Golovin, Galatasaray forması giydi!
Aleksandr Golovin, Galatasaray forması giydi! Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Monaco'dan eski takım arkadaşı Aleksandr Golovin'e sarı-kırmızılıların formasını gönderdi. Golovin Galatasaray formasını giydi ve Ismail Jakobs, paylaşım yaptı.
Galatasaray'da 3. forma görücüye çıkıyor!
Galatasaray'da 3. forma görücüye çıkıyor! Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Lazio maçında 3. formasını tanıtacak.