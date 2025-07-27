Como ile anılıyordu: Başkandan Alvaro Morata açıklaması!

Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalyan ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam" ifadelerini kullandı.

Suwaro ayrıca topun artık Galatasaray'da olduğunu belirterek, "Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık" dedi.

16 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maça çıkan Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 3 de asist yaptı.