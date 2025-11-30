Cooper Flagg, Mavericks'in Clippers'ı yendiği maçta tarihe geçti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.11.2025 10:55:00
AA
Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir maçta 35 sayı atan en genç basketbolcu oldu.

Intuit Dome'da Los Angeles Clippers'a konuk olan Mavericks, 114-110 galip gelerek sezonun 6. galibiyetini aldı.

NBA draftının 1 numarası Flagg, kariyer rekoru kırdığı karşılaşmayı 35 sayı, 8 ribauntla tamamlayarak lig tarihine geçti. LeBron James'in rekorunu ele geçiren 18 yaşındaki Flagg, NBA tarihinde bir maçta 35 sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu. ABD'li çaylak oyuncu, LeBron James ile birlikte lig tarihinde 19 yaşına girmeden önce bir maçta 30 ve üstü sayı atan diğer bir isim olmayı başardı.

Mavericks'te Flagg'in yanı sıra Klay Thompson 23 ve Naji Marshall 18 sayıyla oynadı.

Art arda 4 olmak üzere 15. yenilgisini yaşayan Clippers'ta Kawhi Leonard 30 ve James Harden 29 sayı üretti.

PİSTONS, HEAT'İN 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNİ BİTİRDİ

Detroit Pistons, deplasmanda Miami Heat'i 138-135 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada Cade Cunningham 29 sayı, 8 asist ve Tobias Harris 26 sayı, 4 ribauntla Pistons'a galibiyeti getirdi.

İki maç sonra kazanarak 16 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Duncan Robinson 18, Paul Reed 13 sayı kaydetti.

Andrew Wiggins'in 31 ve Norman Powell'ın 28 sayısı, Doğu Konferansı 4'üncüsü Heat'in 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

