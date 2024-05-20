Arjantin'in Copa America kadrosu belli oldu: Sürpriz eksik!

Yayınlanma: 20.05.2024 - 20:59

Güncelleme: 20.05.2024 - 20:59

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Copa America öncesinde son şampiyon Arjantin geniş kadrosunu açıkladı.

29 kişi olarak açıklana kadro, turnuva öncesinde 26 kişiye düşürülecek. Son kadro 12 Haziran'da belli olacak.

Roma forması giyen Paulo Dybala, Arjantin'in Copa America kadrosunda yer almadı.

Ekvador ve Guatemala'yla iki hazırlık karşılaşmasına çıkacak Arjantin, Copa America'daki ilk maçında Kanada ile karşılaşacak. Arjantin, Şili ve Peru maçlarının ardından Copa America'da grup etabını tamamlayacak.

Arjantin'in Copa America kadrosu şöyle:

Kaleciler: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Ajax), Emiliano Martinez (Aston Villa)

Savunma: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Marsilya), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sevilla), Nicolas Tagliafico (Lyon), Valentin Barco (Brighton)

Orta Saha: Guido Rodriguez (Real Betis), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham)

Forvet: Angel Di Maria (Benfica), Valentin Carboni (Monza), Lionel Messi (Inter Miami), Angel Correa (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City)