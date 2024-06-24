Copa America'da nefes kesen maçta Uruguay galip geldi!
Copa America heyecanı oynanan iki maç ile devam etti. C Grubu'nda son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Uruguay, Panama'yı 3-1 mağlup etti.
Copa America 2024 C Grubu ilk karşılaşmasında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Bolivya karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan ABD, 3. dakikada kaptan Christian Pulisic'in golü ile 1-0 öne geçti. Gol sonrası üstün oyununu sürdüren ABD, 44. dakikada Pulisic'in asistinde Folarin Balogun'un golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da baskılı oyununa devam eden ABD, birçok gol pozisyonuna girse de bu pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ABD turnuvaya üç puanla başlarken, Bolivya ise 0 puanda kaldı.
URUGUAY'DAN PANAMA'YA 3 GOL
C Grubu'nda oynanan diğer müsabakada ise Uruguay ile Panama karşılaştı.
Mücadeleye baskılı başlayan Uruguay 16. dakikada Maximiliano Araujo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, Uruguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya iyi başlayan Panama, etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı. Maçın son bölümünde Uruguay'da Darwin Nunez, 85. dakikada attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. 90+1. dakikada ise Uruguay Matias Vina'nın golü ile farkı 3'e çıkardı.
Son anlarda gol için yüklenen Panama, 90+4. dakikada Michael Murillo ile skoru 3-1'e getirdi.
Karşılaşma bu skorla sonuçlanırken, Uruguay turnuvaya 3 puanla başladı. Panama ise 0 puanda kaldı.
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