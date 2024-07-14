Copa America'da üçüncülük penaltılarla Uruguay'ın!

Copa America'da Uruguay, Kanada'yı penaltılar sonucunda geçerek turnuvayı 3. tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 10:22
Copa America'da üçüncülük penaltılarla Uruguay'ın!
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14 Haziran'da başlayan Copa America'da final karşılaşması 15 Temmuz'da oynanacak. Fİnal mücadelesi öncesinde ise Kanada ve Uruguay karşı karşıya geldi.

PENALTILARDA KAZANAN URUGUAY

Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren mücadele penaltılara gitti.

Urugay'ın golleri 8. dakikada Rodrigo Bentancur, 90+2. dakikada ise Luis Suarez'den geldi. Kanada, ilk golünü 22. dakikada Kone ile bulurken, 2. golü 80. dakikada Jonathan David'den geldi.

Uruguay, rakibini penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Copa America finali ise Arjantin ve Kolombiya arasında 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'te oynanacak.


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