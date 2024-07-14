Copa America'da üçüncülük penaltılarla Uruguay'ın!
Copa America'da Uruguay, Kanada'yı penaltılar sonucunda geçerek turnuvayı 3. tamamladı.
14 Haziran'da başlayan Copa America'da final karşılaşması 15 Temmuz'da oynanacak. Fİnal mücadelesi öncesinde ise Kanada ve Uruguay karşı karşıya geldi.
PENALTILARDA KAZANAN URUGUAY
Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren mücadele penaltılara gitti.
Urugay'ın golleri 8. dakikada Rodrigo Bentancur, 90+2. dakikada ise Luis Suarez'den geldi. Kanada, ilk golünü 22. dakikada Kone ile bulurken, 2. golü 80. dakikada Jonathan David'den geldi.
Uruguay, rakibini penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.
Copa America finali ise Arjantin ve Kolombiya arasında 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'te oynanacak.
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