Copa America'da ortalık karıştı: Darwin Nunez, Kolombiya taraftarıyla yumruklaştı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa Amerika’da finalin adı Uruguay – Kolombiya maçının ardından belli olurken, karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar, turnuvaya damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:18
Copa America'da ortalık karıştı: Darwin Nunez, Kolombiya taraftarıyla yumruklaştı!
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Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. 

Bank of America Stadium’da oynanan karşılaşmayı 39’uncu dakikada Lerma’nın golüyle 1-0 kazanan Kolombiya finalde Arjantin’in rakibi oldu. 

RAKİP TARAFTARLA KAVGA ETTİ

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti. 

Uruguaylı oyuncuların da takım arkadaşlarını korumak adına tribüne çıktığı görüldü.

Nunez ve birkaç Kolombiya taraftarı arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.


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