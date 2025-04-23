Core Fighting Championship (CFC 1) başlıyor: Murat Kazgan ve Ata Bayraktar, Cumhuriyet'e konuştu!

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:23

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:23

Karma dövüş sanatlarının (MMA) ülkemizde düzenlenecek organizasyonu Core Fighting Championship'te (CFC) sporcuların yüzleşmesi gerçekleşti.

Türk sporcu Murat Kazgan ve CoreFC CEO'su Ata Bayraktar, Cumhuriyet'e konuştu.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM'

Türkiye'de gerçekleşecek bu büyük MMA organizasyonu Core FC hakkında neler düşünüyorsunuz sorusuna Murat Kazgan şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de çok MMA organizasyonu yapıldı bir zamanlar ama Core FC bu zamana kadar yapılan en büyük ve büyük olmasının yanında en profesyoneli. Organizasyon dediğiniz şey sadece insanların ekran karşısında gördüğü değil. Bu işin birde arka planı var. Tüm profesyonelliğiyle ve hiç bir maddi çıkar gözetmeksizin sadece ortaya iyi bir iş çıkarabilmek için yapılmış bir organizasyon. O yüzden de burada olmaktan çok mutluyum."

Murat Kazgan

'RAKİBİMİN BENİM SEVİYEMDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Dövüşmeyi karşılaşmaya 20 gün kala kabul ettiniz. Bu kısa süre içerisinde mücadeleye nasıl hazırlandınız?

"Mental olarak kesinlikle hazır hissediyorum. Çünkü ben zaten bu iş için doğmuşum o yüzden de herhangi bir konuda mütevazılık yapamayacağım. Fakat MMA organizasyonları iyi bir hazırlık süreci isteyen yerlerdir. Sürekli antrenman yapan profesyonel bir sporcunun en az 2 ile 3 ay bir dövüşe hazırlanması gerekir ancak benim öyle bir şansım olmadı. Ama MMA'de seviye farkları çok keskindir o yüzden rakibimin benim seviyemde olduğunu düşünmüyorum. Ortaya bu farkı koyacağımı düşünüyorum."

'BİNLERCE İNSAN BENİ DESTEKLEYECEK'

Türkiye'de sizi destekleyen binlerce seyircinin önünde karşılaşmaya çıkacaksınız. Bu büyük ilgi ve atmosfer hakkında neler söylemek istersiniz?

"Çok güzel tabi ki. Kendi ülkende dövüşmek kadar güzel bir şey yok. Binlerce insan beni destekleyecek. Bu zamana kadar hep yurt dışında dövüştüğüm için evimde olamadım. En fazla 200, 300 kişi bizi desteklemek için gerçekten büyük emek vererek oralara geliyorlardı. Ama şu an herkes burada insanların kapısının önü o yüzden herkesi bekliyorum"

Ata Bayraktar

'ÜLKEMİZDE BU SPORUN KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

CoreFC CEO'su Ata Bayraktar ise şunları söyledi:

"Güçlü bir başlangıç yapıyoruz, bu organizasyon için çok uzun zamandır çalışıyoruz. Ülkemizde bu sporun kültürünü geliştirmek istiyoruz. 26 Nisan'da da herkesi açılış gecemize bekliyoruz."

'ÜLKEMİZDE DE ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR'

MMA ülkemizde yeni popülerlik kazanan bir spor dalı. 26 Nisan'da gerçekleşecek organizasyona da yoğun bir ilgi var. Bu yoğun ilgi ve atmosfer için neler söylemek istersiniz?

"MMA dünyada özellikle son 10 sene içerisinde büyük yükseliş gösteren bir spor. Ülkemizde de ciddi bir talep var. Bizim geçmişimizde de hem güreş hem de kick boks mevcut. MMA de aslında karma dövüş sanatları bunların hepsinin birleşimi. Hem Türk sporcular adına hem de potansiyelli genç yeteneklerimiz adına güzel bir organizasyon olur umarım."