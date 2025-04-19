Dünyanın popüler sporu MMA Türkiye'de: Core Fighting Championship (CFC 1) Başlıyor!

Yayınlanma: 19.04.2025 - 13:36

Güncelleme: 19.04.2025 - 13:36

Büyük bir heyecanla beklenen etkinlik, MMA kültürünü Türkiye’ye ve çevre coğrafyalara kurumsal düzeyde kazandırmak amacıyla kurulan yerli girişim CoreFC (Core Fighting Championship) tarafından düzenleniyor. CoreFC, MMA sporunun ülkemizde sürdürülebilir ve itibarlı bir lig haline gelmesi için ilk adımı atıyor.

İLK ETKİNLİKTE ULUSLARARASI KATILIM

26 Nisan’da Ülker Sport Arena’da gerçekleşecek olan ilk organizasyona, yalnızca Türkiye’den değil; UFC, PFL (Professional Fighters League) ve ONE FC gibi dünyaca ünlü organizasyonlardan da dövüşçüler katılacak. Etkinlik, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı MMA organizasyonu olma özelliği taşıyor.

CoreFC, etkinliklerde hem yerli hem yabancı hakemler ile çalışıyor ve uluslararası standartlara uygun bir yapıda hareket ediyor.

26 Nisan’da gerçekleşecek ilk etkinliğin programı belli oldu.

Prelims

Rasul Rahimov (Azerbaycan) - Khalil Aliev (Kırgızistan) / 66 kg

Farid Alibabazade (Azerbaycan) - Magomed Magomedov (Rusya) / 58 kg

Fabricio Azevedo (Brezilya) - Evgeny Morozov (Rusya) / 77 kg

Ortsa Gudaev (Rusya) - Eduardo Torres (Şili) / 66 kg

Main Card

İşfak Seyit (Türkiye) - Luke Shanks (İngiltere) / 61 kg

Lucas Marques Da Silva (Brezilya) - Khamzat Chapanov (Rusya) / 80 kg

Gadzhi Omargadzhiev (Türkiye) - Julio Cesar Spadaccini Mello (Brezilya) / 80 kg

Erdem Taha Dinçer (Türkiye) x Mavlud Tifiyev (Özbekistan) / 66 kg

Co-Main Event

Murat Kazgan (Türkiye) - Nicolas Martinez (Uruguay) / 77 kg

Main Event

Dzhamaludin Aliev (Rusya) - Francisco Figueiredo (Brezilya) / 61 kg

MMA NEDİR?

MMA (Mixed Martial Arts), yani Karma Dövüş Sanatları, farklı dövüş disiplinlerinin bir araya getirildiği bir dövüş sporu. Sporcuların; boks, kick boks, Muay Thai, güreş, judo, Brezilya jiu-jitsu (BJJ) ve diğer dövüş sanatlarından teknikleri belirli kurallar setine uygun olarak kullanmasına izin veren bir spor dalı. Striking (vurmalı stiller) ve grappling (yakın temas/tutma temelli stiller) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılıyor. Bu spor; teknik bilgi, disiplin, refleks, strateji ve fiziksel dayanıklılığın birleşimini sunuyor.

Ayakta dövüş: Boks ve kick boks teknikleriyle yumruk, tekme, diz ve dirsek vuruşları yapılır.

Güreş: Rakibi yere alma (takedown) ve kontrol altında tutma stratejileri kullanılır.

Yer dövüşü (Grappling): Brezilya jiu-jitsu ve judo gibi disiplinlerden alınan submission (pes ettirme) teknikleri kullanılır.

Kurallar: MMA dövüşleri genellikle kafes (octagon) içinde yapılıyor ve hakemler tarafından kontrol ediliyor. Yasaklı hareketler ise (örneğin göze müdahale, enseye vurmak) kurallarla belirlenmiş durumda.

TÜRKİYE'DE MMA

Türkiye'de MMA, Kickboks Federasyonu çatısı altında bir branş olarak faaliyet gösteriyor. CoreFC Türkiye ve komşu ülkelerde uluslararası itibara sahip yaygın ve kurumsal bir MMA lig yapısı oluşturmayı hedefliyor.

MMA kültürünün ülkemizde sağlıklı ve kapsayıcı bir yapıda gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan CoreFC, sadece spor organizasyonları düzenlemeyi değil; aynı zamanda bu spora ilgi duyan yetenekli sporculara yol göstermeyi ve onları eğitmeyi amaçlıyor.

COREFV KURUCUSU ATA BAYRAKTAR KİMDİR?

CoreFC kurucusu Ata Bayraktar, MMA sporuna olan kişisel tutkusu ve ABD'deki etkinlik organizasyonları tecrübesi sayesinde bu alanda kapsamlı bir deneyime sahip. Sporu bizzat yapan biri olarak hem organizasyon tarafında hem de sporcu ekosisteminde sağlam bağlar kurmuş durumda. CoreFC, bu bilgi birikiminin ve tutkunun bir ürünü olarak doğdu.

CoreFC, Türkiye ve çevre coğrafyalarda faaliyet gösteren ilk kurumsal MMA organizasyonu olma hedefiyle yola çıktı. 2025 yılı içinde 3–4 etkinlik düzenlenmesi, ardından bu etkinliklerin çevre ülkelere de yayılması hedefleniyor.