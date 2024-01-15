Corinthians'tan Aboubakar açıklaması: 'Başka bir mevzu yaşandığı için...'

Brezilya Serie A ekibi Corintihians'ın başkanı Augusto Melo, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın kendilerine önerildiğini açıkladı. Melo, "İlk başta bir anlaşmaya vardık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 13:31
Corinthians'tan Aboubakar açıklaması: 'Başka bir mevzu yaşandığı için...'
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın geleceği belirsizliğini korurken Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians Başkanı Augusto Melo'dan flaş bir açıklama geldi.

"ABOUBAKAR ÖNERİLDİ"

ESPN'de yer alan açıklamalara göre Augusto Melo, "Aboubakar, bize önerildi. İlk başta bir anlaşmaya vardık ancak başka bir mevzular yaşandığı için anlaşma bir türlü gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Augusto Melo, Aboubakar'ın Flamengo gibi diğer Brezilya ekipleri tarafından da istendiğini ancak transfer yarışına girmeyeceğini belirtti.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.


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