Vincent Aboubakar için flaş transfer iddiası!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 21:31

Güncelleme: 11.01.2024 - 21:31

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar için yeni bir transfer iddiası geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Vincent Aboubakar, Corinthians'a önerildi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Haberde Brezilya ekibinin henüz oyuncu için kararını vermediği ve kısa süre içinde dönüş yapacağı ifade edildi.

Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun da daha önce Kamerunlu yıldız ile ilgilendiği belirtiliyordu.

31 yaşındaki Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı kalmıştı.

DAHA ÖNCE OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerinde daha önce Valenciennes, Lorient, Porto, Al Nassr gibi takımların da formasını giyen Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, siyah beyazlı takımla 105 maça çıktı ve 58 gol, 16 asist yaptı.