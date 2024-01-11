Vincent Aboubakar için flaş transfer iddiası!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın Brezilya ekibi Corinthians'a önerildiği iddia edildi.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar için yeni bir transfer iddiası geldi.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Vincent Aboubakar, Corinthians'a önerildi.
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Haberde Brezilya ekibinin henüz oyuncu için kararını vermediği ve kısa süre içinde dönüş yapacağı ifade edildi.
Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun da daha önce Kamerunlu yıldız ile ilgilendiği belirtiliyordu.
31 yaşındaki Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı kalmıştı.
DAHA ÖNCE OYNADIĞI TAKIMLAR
Kariyerinde daha önce Valenciennes, Lorient, Porto, Al Nassr gibi takımların da formasını giyen Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda mücadele edecek.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, siyah beyazlı takımla 105 maça çıktı ve 58 gol, 16 asist yaptı.
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